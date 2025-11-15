— На Украине возбуждается любое уголовное дело по любой статье. Потом подается заявление в Интерпол на розыск и экстрадицию, и граждан выдают. Их обвиняют в участии в грабежах, убийствах, ДТП и так далее на территории Украины, даже если их там не было. Речь идет о людях, которых пошлют на убой. Правительства тех стран, на территории которых находятся украинцы, бросят их в топку, — говорится в публикации, передает РИА Новости.