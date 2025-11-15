Страны Европы разработали стратегию по высылке украинских беженцев на родину посредством Интерпола. Об этом написало издание L"AntiDiplomatico.
— Интерпол помогает Украине обвинять украинских беженцев по всей Европе в вымышленных преступлениях, чтобы депортировать их и отправить на фронт, — сказано в статье.
Украинский политолог Александр Семченко рассказал газете, что по этой схеме уже работают в Польше, ФРГ и во Франции.
— На Украине возбуждается любое уголовное дело по любой статье. Потом подается заявление в Интерпол на розыск и экстрадицию, и граждан выдают. Их обвиняют в участии в грабежах, убийствах, ДТП и так далее на территории Украины, даже если их там не было. Речь идет о людях, которых пошлют на убой. Правительства тех стран, на территории которых находятся украинцы, бросят их в топку, — говорится в публикации, передает РИА Новости.
Президент Польши Кароль Навроцкий 14 ноября объявил, что 2026 год станет последним периодом, когда Варшава будет оказывать помощь беженцам с Украины.