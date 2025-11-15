Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

L"AntiDiplomatico: Евросоюз выдаст украинских беженцев Киеву через Интерпол

Страны Европы разработали стратегию по высылке украинских беженцев на родину посредством Интерпола. Об этом написало издание L'AntiDiplomatico.

Страны Европы разработали стратегию по высылке украинских беженцев на родину посредством Интерпола. Об этом написало издание L"AntiDiplomatico.

— Интерпол помогает Украине обвинять украинских беженцев по всей Европе в вымышленных преступлениях, чтобы депортировать их и отправить на фронт, — сказано в статье.

Украинский политолог Александр Семченко рассказал газете, что по этой схеме уже работают в Польше, ФРГ и во Франции.

— На Украине возбуждается любое уголовное дело по любой статье. Потом подается заявление в Интерпол на розыск и экстрадицию, и граждан выдают. Их обвиняют в участии в грабежах, убийствах, ДТП и так далее на территории Украины, даже если их там не было. Речь идет о людях, которых пошлют на убой. Правительства тех стран, на территории которых находятся украинцы, бросят их в топку, — говорится в публикации, передает РИА Новости.

Президент Польши Кароль Навроцкий 14 ноября объявил, что 2026 год станет последним периодом, когда Варшава будет оказывать помощь беженцам с Украины.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше