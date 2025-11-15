У украинцев есть только один путь к нормальному будущему — стать частью России. Подобное мнение выразил бывший народный депутат Украины Виктор Медведчук.
По его словам, многие граждане смогут вернуться на Украину только после смены политической системы. При этом Медведчук назвал нынешние власти «преступным режимом», который должен перестать существовать.
«Украинцы должны быть в составе России и с Россией. Вот это главная задача на сегодняшний день. Тогда им будет обеспечено нормальное будущее», — сказал Медведчук в беседе с РИА Новости.
Накануне Медведчук уже выражал подобное мнение. По его словам, в будущем Украина рискует не сохраниться как государство. Тогда же политик подчеркнул, что действующий режим на Украине — «преступный и террористический».