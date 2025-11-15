В РФ активно продают новые Lada Aura: сколько автомобилей уже купили россияне

Россияне начали активнее покупать автомобили отечественного производства. Так, всего год назад в продажу поступили новые Lada Aura. Известно, что спустя десять месяцев было куплено 1118 автомобилей. Об этом оповестил в Telegram-канале директор «Автостата» Сергей Целиков.