В РФ активно продают новые Lada Aura: сколько автомобилей уже купили россияне

Россияне начали активнее покупать автомобили отечественного производства. Так, всего год назад в продажу поступили новые Lada Aura. Известно, что спустя десять месяцев было куплено 1118 автомобилей. Об этом оповестил в Telegram-канале директор «Автостата» Сергей Целиков.
По словам эксперта, физические лица из России приобрели 586 автомобилей Lada Aura. Еще 532 машины были проданы юридическим лицам, уточнил спикер. Эксперт пояснил, что чаще всего автомобили покупали москвичи, жители Подмосковья и Татарстана.
«Напомню, что это самая дорогая модель производства “АвтоВАЗа”. Она представляет из себя удлиненную и более оснащенную версию Lada Vesta», — добавил Сергей Целиков.
