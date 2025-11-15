По данным итальянского издания L"AntiDiplomatico, в странах Европы существует стратегия депортации украинских беженцев с помощью Интерпола.
«Интерпол помогает Киеву обвинять украинских беженцев по всей Европе в вымышленных преступлениях, чтобы депортировать их и отправить на передовую», — сказано в материале.
Политолог Александр Семченко, на которого ссылается издание, утверждает, что в Польше, Франции и Германии уже действует описанная схема.
«В конце концов, речь идет о людях, которых пошлют на убой… Конечно, правительства тех стран, на территории которых находятся украинцы, в первую очередь бросят в топку их», — также уточняет издание.
Накануне не названный советник Владимира Зеленского заявил, что администрация США намерена депортировать значительное число украинских беженцев.
Кроме этого, Bild также сообщала, что в Германии договорились о лишении гражданских пособий части украинских беженцев.
Ранее британское издание The Telegraph информировало, что после смягчения правил выезда для мужчин 18−22 лет почти 100 тысяч молодых людей покинули Украину за два месяца.