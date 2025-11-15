Юрист Телегин напомнил россиянам о праве на компенсацию советских вкладов

Государство готово компенсировать гражданам РФ вклады, сделанные до 1991 года. Процесс возврата средств будет осуществлен в установленном порядке. Об этом напомнил жителям юрист Юрий Телегин, цитирует «Прайм».
Он рассказал, каким образом будут возвращаться средства. Выплаты в двукратном размере остатка банковых вкладов на 20 июня 1991 года и средств по страховым вкладам Госстраха на 1 января 1992 года полагаются тем, кто родился в 1946—1991 годах. В трехкратном размере — рожденным до 1945 года.
«Государство возмещает вклады в Сберегательный банк РФ и все его прежние подразделения, сделанные до 20 июня 1991 года, а также вклады в государственные страховые организации до 1 января 1992 года», — уточнил Юрий Телегин.
В преддверии Нового года граждан также предупредили о штрафах за гирлянды, размещенные на фасадах многоквартирных домов. Нарушители могут потерять до 15 тысяч рублей.