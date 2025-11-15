В Турции высказались о мирных переговорах по Украине: страна готова принять очередной раунд

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан высказал мнение, что возможность мирных переговоров по Украине становится все более очевидной. По его словам, не исключено, что местом их проведения станет Турция. Соответствующее заявление он сделал для канала A Haber.
«Появится ли в ближайшее время стол для мирных переговоров (по Украине) в Турции? Сейчас мы в это верим. Я верю, что это произойдет в Турции. Это может произойти где-то в другом месте, но я убежден, что уже пришла пора для мира, и он наступит», — сообщил министр.
Напомним, что ранее замглавы МИД Украины Сергей Кислица официально заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией приостановлены до конца года. Он объяснил это решение якобы отсутствием результатов на прошедших раундах.
На подобное заявление позже ответили в российском МИД. По словам посла по особым поручениям ведомства Родиона Мирошника, РФ исчерпала все возможности для продолжения переговоров с Украиной.