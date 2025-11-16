Что можно и нельзя делать на Анну Холодную 16 ноября, когда узнавали про мороз

Православная церковь 16 ноября Анну Всеволодовну, которая была игуменьей Андреевского монастыря и основательницей первой школы для женщины в Европе. В народе празднуют день Анны Холодной. Все дело в том, что с названной даты начинались сильные холода.
Что нельзя делать 16 ноября.
Не следует без особой надобности выходить из дома. Предки верили, что это может обернуться неприятностями. Нельзя жаловаться на судьбу. Считалось, что ситуация может усугубиться.
Что можно делать 16 ноября.
По традиции, в названный день варили ягодный кисель, чтобы поддержать здоровье. А еще хозяйки выпекали пирожки и булочки. В них добавляли ягоды.
Согласно приметам, поднимающийся из трубы столбом дым указывает на сильные морозы. О теплой зиме говорит сильный мороз в вечернее время.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил о заморозках и снеге на неделе с 17 по 23 ноября: «Мороз, туман и гололед».
