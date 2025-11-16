День фастфуда и День моря: какие праздники отмечают в России и мире 16 ноября

16 ноября в России и мире отмечают много праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Например, в эту дату справляют День фастфуда, День моря и День капусты.
День фастфуда.
День фастфуда отмечается в США с целью подчеркнуть важность этого вида еды для американской кухни и культуры. В этой стране насчитывается несколько сотен тысяч ресторанов быстрого питания. При этом фастфуд появился относительно недавно — в середине XX века. Одним из первых заведений быстрого питания стал McDonald’s, основанный в 1940 году.
День моря.
16 ноября в Португалии отмечается День моря. Для этого государства море и океан имеют особое значение, так как они дают работу десяткам тысяч людей. К тому же португальцы за всю историю совершили множество географических открытий, переплывая моря и океаны. Например, Христофор Колумб, открывший Америку, обучался морскому делу именно в Португалии.
День капусты.
День капусты отмечается в городе Белый Тверской области. Этот праздник, посвященный урожаю, впервые был проведен в 2011 году. При этом, чтобы попасть на торжество, человеку необходимо предъявить своеобразный «билет» — емкость с капустой, заквашенной по собственному рецепту.