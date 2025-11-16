День фастфуда и День моря: какие праздники отмечают в России и мире 16 ноября

День фастфуда отмечается в США с целью подчеркнуть важность этого вида еды для американской кухни и культуры. В этой стране насчитывается несколько сотен тысяч ресторанов быстрого питания. При этом фастфуд появился относительно недавно — в середине XX века. Одним из первых заведений быстрого питания стал McDonald’s, основанный в 1940 году.