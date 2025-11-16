Ричмонд
Народный календарь. Почему 19 ноября нельзя есть мясо

Православные 19 ноября чтут память Варлаама Хутынского, проживавшего в XII веке в Новгороде и основавшего Спасо-Преображенский монастырь. Также в этот день почитают Павла Исповедника, который был епископом в Малой Азии. В эту дату вспоминают и мученицу Клавдию Анкирскую.

В народе считали, что 19 ноября ни в коем случае нельзя есть мясо. Это может привлечь болезни и жизненные неприятности. Также не стоит брать и давать деньги в долг. Лучше всего в этот день уделить внимание своим питомцам. Кроме того, в народе считали, что мужчина в эту дату не может прийти домой без улова — нужно поймать хотя бы одну рыбу.

Приметы погоды:

Снегопад 19 ноября предвещает снежную зиму.

Безветренная погода намекает, что скоро станет прохладнее.

Гуси в воде купаются — потепление близко.

В небе кружат стаи ворон и галок — будет снегопад.

Именины отмечают: Серафима, Нина, Александра, Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Клавдия, Никита, Павел, Николай.