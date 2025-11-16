Народный календарь. Почему 19 ноября нельзя есть мясо

В народе считали, что 19 ноября ни в коем случае нельзя есть мясо. Это может привлечь болезни и жизненные неприятности. Также не стоит брать и давать деньги в долг. Лучше всего в этот день уделить внимание своим питомцам. Кроме того, в народе считали, что мужчина в эту дату не может прийти домой без улова — нужно поймать хотя бы одну рыбу.