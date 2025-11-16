Календарь на 16 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Епископ Акепсим жил в Персии в IV веке. Он возглавлял христианскую Церковь в городе Наессоне. Святой вел праведную жизнь, неустанно заботился о нуждающихся, пользовался огромной любовью верующих. Во времена гонений на христиан на епископа поступил донос. Праведнику было уже 80 лет, но это не уберегло его от суда и жестокой расправы. За отказ отречься от Христа его избили и отправили в темницу. Туда же вскоре привели и других узников, страдающих за веру, — семидесятилетнего пресвитера Иосифа и диакона Аифала.