Календарь на 16 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

16 ноября в России отмечают День самбо — спортивный праздник в честь популярного в нашей стране вида единоборств. Международный день толерантности напоминает о важности принятия в других людях иных взглядов, убеждений, культуры и иных проявлений, отличающихся от собственных. По народному календарю — Анна Холодная: зима постепенно вступает в свои права. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 16 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 16 ноября.
* День самбо в России.
День самбо — молодой спортивный праздник, который появился в отечественном календаре в 2023 году для популяризации искусства самообороны без оружия. Днем рождения самбо считается 16 ноября 1938 года — когда была образована Всесоюзная секция борьбы вольного стиля.
Сегодня самбо — одно из приоритетных и популярных спортивных направлений. Этот вид единоборства помогает развить физическую силу и ловкость, укрепить дисциплину и выдержку, закалить характер. В честь праздника проходят соревнования, турниры, фестивали, дни открытых дверей в секциях и спортивных школах.
* Всероссийский день проектировщика.
День проектировщика — неофициальный праздник, появившийся в нашей стране в 2005 году по инициативе бизнеса. Он посвящен специалистам, которые претворяют идеи и концепции в чертежи, расчеты и схемы. Проектировщики вносят большой вклад в развитие инфраструктуры и создание современного облика городов. Профессия требует глубоких технических знаний, пространственного мышления, внимания к деталям.
* Международный день толерантности.
Международный день толерантности (терпимости) появился по инициативе государств-членов ЮНЕСКО. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН предложила выбрать для этого праздника дату 16 ноября. Этот день напоминает, что, несмотря на различия, все люди обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. А для этого нужно выявлять лучшее в традициях и верованиях, уважать других людей, ценить их особенности и пресекать проявления нетерпимости и ненависти.
* Международный день борьбы с анорексией.
Один из самых коварных недугов современности родился из стремления к идеальной внешности. Новые стандарты моды и красоты, популярность диет и марафонов по похудению побуждают стремиться к идеальным параметрам — и погоне за «90−60−90» далеко не все могут остановиться.
Жертвы нервной анорексии видят искаженное отражение в зеркале: как бы худы они ни были, им кажется, что их фигуру портят лишние килограммы. В День борьбы с анорексией медики напоминают: эффективно побороть этот недуг можно лишь в тандеме с доктором.
* Всемирный день памяти жертв ДТП.
С 2005 года по инициативе ООН каждое третье воскресенье ноября в мире вспоминают жертв дорожно-транспортных происшествий. Эта дата служит напоминанием для водителей и пешеходов о цене невнимательности на дороге и нарушений правил дорожного движения.
За 9 месяцев 2025 года, по данным ГИБДД России, произошло около 95 тыс. аварий, в них погибло более 10 тыс. человек, а пострадали — свыше 117 тыс.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 16 ноября в других странах.
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности — Белоруссия. В третье воскресенье ноября поздравления принимают белорусские аграрии. В этот день в стране проходит награждение лучших специалистов, работают ярмарки, устраиваются фестивали.
День моря — Португалия. Памятная дата отмечается в стране с 1998 года. Море играет стратегическую роль в благополучии Португалии: оно обеспечивает значительную часть доходов национальной экономики и дает работу десяткам тысяч жителей. Ежегодно в честь праздника музеи и галереи страны готовят культурную программу, а рыбные рынки радуют покупателей изобилием морепродуктов.
День пуговиц — США. Необычный праздник появился по инициативе Национального общества пуговиц, которое признало коллекционирование такой детали одежды полноценным хобби. В этот день проходят встречи начинающих и опытных коллекционеров. Они не только демонстрируют свои сокровища, но и выгодно продают редкие экземпляры.
Религиозные праздники 16 ноября.
* День памяти священномучеников Акепсима, Иосифа и Аифала.
Епископ Акепсим жил в Персии в IV веке. Он возглавлял христианскую Церковь в городе Наессоне. Святой вел праведную жизнь, неустанно заботился о нуждающихся, пользовался огромной любовью верующих. Во времена гонений на христиан на епископа поступил донос. Праведнику было уже 80 лет, но это не уберегло его от суда и жестокой расправы. За отказ отречься от Христа его избили и отправили в темницу. Туда же вскоре привели и других узников, страдающих за веру, — семидесятилетнего пресвитера Иосифа и диакона Аифала.
Три года их держали под землей и в конце концов казнили. Святого Иосифа палачи мучили особенно долго, стража три дня следила, чтобы христиане не могли забрать и похоронить его тело. Но на четвертый день налетел ураган, и охранники пали от ударов молнии, а тело праведника исчезло.
Народные праздники и приметы 16 ноября.
* Анна Холодная.
В этот день на Руси вспоминали святую княжну Анну Всеволодовну, которая была первой игуменьей женского Андреевского монастыря. Так как приближалась зима, к названию праздника добавилось слово «Холодная».
Супругам в этот день строго-настрого запрещалось ссориться: наши предки верили, что разлад на Анну Холодную может нанести вред семье. День старались провести тихо, уютно, с румяными пирогами и душевными разговорами.
* Приметы.
Если в этот день снег еще не выпал — урожай будет неважным.
Сильный мороз — к голодной осени.
Дрова в печи горят ярко, с треском — к урагану.
Низкие облака обещают сильные морозы.
Корова улеглась под навес — быть дождю.
Какие исторические события произошли 16 ноября.
* 1824 год — австралийский исследователь Гамильтон Хьюм открыл реку Муррей, признанную самой длинной в Австралии.
* 1945 год — образована ЮНЕСКО: Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.
* 1965 год — в СССР запущена автоматическая межпланетная станция «Венера-3», беспилотный космический корабль, который достиг поверхности Венеры. Это первый земной аппарат, достигший поверхности другой планеты.
Дни рождения и юбилеи 16 ноября.
* В 42 до н. э. родился Тиберий — второй римский император.
Кто отмечает дни рождения.
* 87 лет исполняется Евгению Свердлову — советскому и российскому биохимику, академику РАН.
* 64 года исполняется Сергею Галанину — советскому и российскому рок-музыканту, автору песен и певцу.