За квартиру платить Пушкин будет: финансовые проблемы гениев с точки зрения экономиста

В главе о Достоевском Миркин не в первый раз прибегает к сослагательному наклонению, которое уже встречалось в начале книги, где речь шла о Лермонтове, благодаря обожавшей его бабушке счастливо избавленном от финансовых проблем. «Какой сложносочиненный человек, в создание которого вложено несметное число труда и денег», — комментирует экономист «инвестицию» Елизаветы Алексеевны Арсеньевой в Мишеля, а потом пускается в интересные предположения о том, что, будь Лермонтов не так избалован деньгами, может быть, и характер у него был бы не такой скверный, и вел бы он себя скромнее, не так любил бы обижать людей и, следовательно, прожил бы подольше. С Достоевским ход рассуждений примерно противоположный, тут тиски бедности скорее представляются продуктивным фактором, удачно рихтующим и личность, и ее творческие проявления: «Если бы не бедность, если бы не каторжный труд, была бы “русская душа” у Достоевского такой отчаянной, такой печальной, такой готовой кричать на разрыв?» Но завершается эта глава все-таки признанием, что с общечеловеческой точки зрения в бедности хорошего мало: «Бедность не порок для отдельного человека, бывают разные обстоятельства, но огромный порок — для общества, в котором униженных и оскорбленных, бедных и несчастных должно быть еле различимое меньшинство».