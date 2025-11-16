На ХМАО обрушится опасная погода

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, температура воздуха в ночь на 16 ноября ожидается −3, +2 градуса, при прояснении до −11, −16. Днем — до +1, +6, а в северо-западных районах — до −2, −7. Метель и снегопад стихнут лишь в ночь на 17 ноября.