Пермякам назвали городскую школу с самым большим количеством учеников

Одна из пермских школ уверенно лидирует в списке самых больших учреждений образования.
В Перми выявлено заведение с наибольшим числом учащихся — химико-технологическая школа «СинТез». По данным департамента образования городской мэрии, здесь обучаются 3,6 тысячи детей.
«Самой “густонаселенной” стала школа “СинТез” — 3,6 тысячи учеников. В число лидеров также попала школа “Флагман” (3,5 тысячи учеников) и школа дизайна “Точка” (3,4 тысячи учеников)», — рейтинг учебных заведений подготовил портал v-kurse.ru.
Журналисты отмечают, что каждая из лидирующих школ использует несколько зданий для организации учебного процесса. Среди организаций с наименьшим числом учащихся — школа-интернат № 85 на Крохалева (358 учеников), Экономическая школа № 145 на Карпинского (387 учеников) и школа № 45 в Левшино (485 учеников).