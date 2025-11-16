Россиянка разоблачила неверного мужа с помощью умной колонки: что рассказал гаджет

Москвичка случайно разоблачила неверного мужа. Об измене супруга удалось узнать с помощью умной колонки. Гаджет по команде мужа включил откровенную музыку, пишет «life.ru».
Голосовой помощник натолкнул 29-летнюю россиянку на мысль о неверности супруга. Он уезжал в Тверскую область в якобы командировку. Ночью дома у женщины через умную колонку началось воспроизведение откровенной музыки. Муж признался в предательстве.
По версии СМИ, мужчина рассказал, что уехал в Торжок на встречу с любовницей. Москвичка подала на развод.
Между тем операторы умных колонок высказались против заявлений, что якобы только самостоятельное отключение микрофона на гаджете гарантирует пользователю защиту от прослушки. Такое утверждение назвали провокационным.