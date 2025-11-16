Ричмонд
В Волгограде украинский БПЛА врезался в многоэтажный жилой дом

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в жилой многоквартирный дом в Волгограде, вызвав пожар. Об этом сообщает SHOT. Жители города рассказали о более чем десяти взрывах, прозвучавших над городом.

По словам очевидцев, работала система противовоздушной обороны по украинским беспилотникам. В небе были слышны звуки моторов и видны вспышки. Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Ранее расчёты ПВО перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над рядом регионов России в течение четырёх часов. Наибольшее количество дронов — 17 — сбили над Ростовской областью. 12 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью. По три беспилотника уничтожили над Воронежской областью и территорией Республики Крым. Ещё один дрон перехватили над Саратовской областью.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

