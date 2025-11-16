В Волгограде украинский БПЛА врезался в многоэтажный жилой дом

По словам очевидцев, работала система противовоздушной обороны по украинским беспилотникам. В небе были слышны звуки моторов и видны вспышки. Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.
Ранее расчёты ПВО перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над рядом регионов России в течение четырёх часов. Наибольшее количество дронов — 17 — сбили над Ростовской областью. 12 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью. По три беспилотника уничтожили над Воронежской областью и территорией Республики Крым. Ещё один дрон перехватили над Саратовской областью.
