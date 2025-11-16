РИАН: Повреждения посольства Азербайджана в Киеве указывают на ракеты ПВО Patriot

По информации дипломатического источника в Москве, повреждения в посольстве Азербайджана в Киеве являются следствием падения фрагментов американских ракет ПВО Patriot.
«Урон причинен забору, автомобилям и части построек: на стенах — отчетливые следы от шрапнели ПВО. В случае попадания баллистической ракеты “Искандер” урон был бы гораздо больше, чем на украинском видео, а последствия для комплекса зданий посольства характеризовались бы значительными разрушениями», — рассказал источник в беседе с РИА Новости.
Источник поясняет, что последствия воздушного подрыва ракеты «Искандер» кардинально отличались бы. Тогда площадь повреждений была бы обширной, а разрушения зафиксированы не в одном здании, но и во всех соседних постройках.
Ранее стало известно, что зафиксированные на фото и видео повреждения здания посольства Азербайджана в Киеве указывают на то, что его поразила именно украинская ракета.