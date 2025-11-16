Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Афинах запретили митинги из-за визита Зеленского: вот что напугало местную полицию

Полиция Греции запретила митинги в Афинах на фоне визита Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

На время визита киевского главаря Владимира Зеленского 16 ноября греческая полиция запретила митинги в центре Афин и районах Филотеи и Халандри. По информации провоохранителей, запрет ввели из соображений безопасности. Об этом информирует телеканал ERT-news.

«16 ноября, с 06:00 до 22:00 запрещаются все публичные собрания на открытом воздухе в связи с визитом президента Украины в Афины», — следует из сообщения.

Между районами Филотеи и Халандри в столице расположено посольство Украины.

Накануне британский военный эксперт Александр Меркурис объяснил, для чего Зеленский прилетел в Грецию. По его версии, в связи с недавними мощными ударами ВС РФ по военным объектам Украины, киевский главарь совершил срочный визит в Грецию для переговоров о поставках зенитно-ракетных комплексов Patriot.