В Афинах запретили митинги из-за визита Зеленского: вот что напугало местную полицию

На время визита киевского главаря Владимира Зеленского 16 ноября греческая полиция запретила митинги в центре Афин и районах Филотеи и Халандри. По информации провоохранителей, запрет ввели из соображений безопасности. Об этом информирует телеканал ERT-news.
«16 ноября, с 06:00 до 22:00 запрещаются все публичные собрания на открытом воздухе в связи с визитом президента Украины в Афины», — следует из сообщения.
Между районами Филотеи и Халандри в столице расположено посольство Украины.
Накануне британский военный эксперт Александр Меркурис объяснил, для чего Зеленский прилетел в Грецию. По его версии, в связи с недавними мощными ударами ВС РФ по военным объектам Украины, киевский главарь совершил срочный визит в Грецию для переговоров о поставках зенитно-ракетных комплексов Patriot.