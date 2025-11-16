В Афинах запретили митинги из-за визита Зеленского: вот что напугало местную полицию

Накануне британский военный эксперт Александр Меркурис объяснил, для чего Зеленский прилетел в Грецию. По его версии, в связи с недавними мощными ударами ВС РФ по военным объектам Украины, киевский главарь совершил срочный визит в Грецию для переговоров о поставках зенитно-ракетных комплексов Patriot.