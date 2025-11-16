Ричмонд
Глава МИД Турции Фидан: Конфликт на Украине обошелся Европе в триллион евро

Совокупные расходы европейских государств в связи с конфликтом на Украине достигли одного триллиона евро. Об этом в субботу, 15 ноября, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

По его словам, Европа не является активной стороной в конфликте, но постоянно финансирует киевский режим.

— Вы вводите эмбарго в отношении РФ, не получаете ее энергоносители, не торгуете с ней. И вы лишаетесь этого от такой державы, как Россия. Это имеет свою цену, финансовую и политическую, — заявил он в эфире телеканала A Haber.

Речь идет об одном триллионе евро совокупных расходов, уточнил Фидан.

Главный вопрос, препятствующий урегулированию украинского конфликта, — контроль над территориями Донецкой Народной Республики. Об этом 4 октября высказался Хакан Фидан. По его словам, Украина не намерена выводить оттуда свои войска, а РФ настаивает на уступках.

До этого журналистка Анна Гусарская в статье для издания The Washington Post отметила, что конфликт на Украине может распространиться на Польшу и другие страны НАТО.

НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
