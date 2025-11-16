Ряд российских аэропортов ночью прекратили работу: что важно знать пассажирам

Несколько российских аэропортов вновь ограничили полеты. Пять воздушных гаваней временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что аэропорты Волгограда, Пензы, Самары и Саратова не работают с вечера 15 ноября. Ночью также закрыли для полетов воздушную гавань Казани.
В сообщении уточнили, что аэропорты не работают из соображений безопасности.
Российские регионы вечером 15 ноября вновь подверглись атаке украинских дронов. Над территорией РФ сбито 36 БПЛА. Все беспилотники перехвачены в период с 19:00 до 23:00. Дроны ликвидированы над Ростовской, Белгородской, Воронежской, Саратовской областями. Кроме того, беспилотники уничтожили над Крымом.