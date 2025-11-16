Назван способ увеличить пенсию более чем в два раза

Как сообщили ТАСС в Госдуме, при отсрочке выхода на пенсию на 5 лет можно увеличить индивидуальные пенсионные коэффициенты на 36%, а фиксированную выплату — на 45%. Если же отложить выход на пенсию на 10 лет, общий размер пенсионных начислений возрастёт более чем в два раза. Конкретно, коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза, а фиксированная часть — в 2,11 раза, плюс в этот период будут начисляться дополнительные пенсионные баллы.