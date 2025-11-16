Ричмонд
Назван способ увеличить пенсию более чем в два раза

Граждане России имеют возможность существенно увеличить размер будущей пенсии, отложив её получение на срок до 10 лет.

Как сообщили ТАСС в Госдуме, при отсрочке выхода на пенсию на 5 лет можно увеличить индивидуальные пенсионные коэффициенты на 36%, а фиксированную выплату — на 45%. Если же отложить выход на пенсию на 10 лет, общий размер пенсионных начислений возрастёт более чем в два раза. Конкретно, коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза, а фиксированная часть — в 2,11 раза, плюс в этот период будут начисляться дополнительные пенсионные баллы.

При этом депутат обратила внимание, что в течение всего срока отсрочки гражданин будет получать только заработную плату, без пенсионных выплат. Поэтому выбор стратегии — получать меньшую пенсию одновременно с зарплатой или отложить выход на пенсию для существенного увеличения её размера в будущем — остаётся за самим гражданином и требует индивидуального расчёта.

Ранее сообщалось, что в России могут упростить досрочный выход на пенсию.

