Стала известна сумма замороженных активов РФ в бельгийском депозитарии Euroclear

Общий объем замороженных российских активов в бельгийском депозитарии Euroclear составляет 193 млрд евро. При этом 180 млрд евро из них — это активы Центрального банка РФ. Информацию подтвердила глава Euroclear Валери Урбен в разговоре с газетой Le Monde.
«В этой гигантской массе средств, точный объем которой не отображается ни на одном экране в штаб-квартире, находятся 193 миллиардов евро российских активов, из которых основная часть — 180 миллиардов — принадлежит ЦБ РФ», — передает издание.
В Кремле не раз высказывались о желании ЕС изъять российские активы. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал планы ЕС по конфискации российских активов как откровенное воровство.