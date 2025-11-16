В Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность» и ограничили авиасообщение

Сегодня ночью, 16 ноября, на территории Башкирии был объявлен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.
Руководитель ведомства настоятельно порекомендовал жителям региона немедленно покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам в помещениях.
Кроме того, были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в международном аэропорту «Уфа».
Кирилл Первов призвал граждан быть бдительными.
