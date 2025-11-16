Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц рискует потерять пост канцлера Германии: вот в чем его ошибка

Bloomberg: Мерц может лишиться поста из-за неспособности решить проблемы ФРГ.

Источник: Комсомольская правда

Недовольство граждан неспособностью правительства Германии решить внутренние проблемы страны растет. Это угрожает позициям правительства канцлера Фридриха Мерца, сообщает Bloomberg.

«Правительство Мерца может постичь та же участь, что и его предшественника Олафа Шольца, и развалиться до окончания срока его полномочий», — передает агентство.

По оценке агентства, за первые шесть месяцев правления Мерц не смог реализовать свои главные предвыборные обещания: решить экономические проблемы, восстановить инфраструктуру, усилить Бундесвер и остановить массовую иммиграцию.

Как показывают опросы RTL и n-tv, на которые ссылается агентство, лишь каждый шестой житель Германии (16%) готов поддержать Мерца как кандидата в канцлеры. В то время как 74% населения выступают против этого.

Накануне секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подчеркнул, что немецкие власти занимаются не страной, а готовятся к якобы вторжению России.

Узнать больше по теме
Олаф Шольц: биография бывшего Федерального канцлера Германии
Политик, которому немцы дали прозвище Шольцомат — за сдержанность, безэмоциональность и специфическую манеру говорить. Но все это не помешало Олафу Шольцу пройти путь от юриста до главы правительства Германии. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше