Недовольство граждан неспособностью правительства Германии решить внутренние проблемы страны растет. Это угрожает позициям правительства канцлера Фридриха Мерца, сообщает Bloomberg.
«Правительство Мерца может постичь та же участь, что и его предшественника Олафа Шольца, и развалиться до окончания срока его полномочий», — передает агентство.
По оценке агентства, за первые шесть месяцев правления Мерц не смог реализовать свои главные предвыборные обещания: решить экономические проблемы, восстановить инфраструктуру, усилить Бундесвер и остановить массовую иммиграцию.
Как показывают опросы RTL и n-tv, на которые ссылается агентство, лишь каждый шестой житель Германии (16%) готов поддержать Мерца как кандидата в канцлеры. В то время как 74% населения выступают против этого.
Накануне секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подчеркнул, что немецкие власти занимаются не страной, а готовятся к якобы вторжению России.