Россиянам рассказали, как легально увеличить размер пенсии

Россияне могут повысить выплаты по старости. Чтобы на пенсии получать вдвое больше, гражданам необходимо работать свыше возрастной нормы не менее десяти лет. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб, цитирует ТАСС.
Парламентарий уточнила, что в таком случае выплаты увеличатся даже больше, чем в два раза. Пенсионные коэффициенты проиндексируют в 2,32 раза, а фиксированную часть — в 2,11 раза. Кроме того, в указанном случае россияне будут получать и дополнительные баллы за переработку.
«Если гражданин решил поработать при наступлении пенсионного возраста в течение 5 лет, он может увеличить размер своих индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36 процентов, а фиксированную выплату — на 45 процентов», — оповестила Светлана Бессараб.
Между тем россияне закупаются на Черной пятнице. Опрос показал, что всего 3% респондентов никогда не покупают товары по начальной цене, а всегда ждут распродажу.