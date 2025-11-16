Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Динара Сатжан выложила романтические фото с мужем в путешествии

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан отправилась в путешествие в Стокгольм (Швеция) вместе со своим супругом, предпринимателем Жумабеком Жаныкуловым, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом событии она рассказала в Instagram, где и появились фото и видео с поездки.

Пара начала знакомство с городом с королевского дворца. Динара отметила, что величие резиденции, исторические интерьеры и атмосфера шведской монархии произвели на них сильное впечатление. Пара подробно изучила королевские залы и прогулялась по территории дворца.

Потом казахстанцы посетили музей Нобелевских лауреатов. По словам Сатжан, музей помог по-новому взглянуть на истории людей, которые изменили мир.

Помимо этого, Динара и Жумабек также провели время в старом центре Стокгольма, гуляли по узким улочкам, снимали атмосферные кадры на набережной и наслаждались теплой осенней погодой. Поклонники заметили, что путешествие выглядит очень романтичным.

Ранее солистка «Тату» рассказала о муже-миллионере и огромных расходах на Bentley.