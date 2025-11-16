«Убийца городов» астероид 2024 YR4 летит к Луне и принесёт проблемы Земле

Ранее группа учёных с участием специалистов NASA изучила возможность подрыва астероида 2024 YR4 ядерным зарядом до его предполагаемого столкновения с Луной. Такие схемы едва ли пользуются серьёзным вниманием профильных площадок, включая комитет ООН по мирному использованию космоса. Ключевая уязвимость — момент старта ракеты с боеголовкой: ни одна система сейчас не может гарантировать, что ракета успешно улетит в космос. Посему будет неловко, если ядерная боеголовка пролетит вверх пару сотен метров, а затем по дуге плавно устремится к земле.