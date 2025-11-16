Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Оренбургской области введен план «Ковер» из-за угрозы БПЛА

Оренбургский аэропорт прекратил выпуск и прием самолетов из-за введенной беспилотной угрозы. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

Четвертый российский аэропорт закрыл небо.

Оренбургский аэропорт прекратил выпуск и прием самолетов из-за введенной беспилотной угрозы. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Введен режим воздушных ограничений — план “Ковер”. На данный момент аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда», — сообщил губернатор Евгений Солнцев.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше