В Оренбургской области введен план «Ковер» из-за угрозы БПЛА

Четвертый российский аэропорт закрыл небо.
Оренбургский аэропорт прекратил выпуск и прием самолетов из-за введенной беспилотной угрозы. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.
«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Введен режим воздушных ограничений — план “Ковер”. На данный момент аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда», — сообщил губернатор Евгений Солнцев.
