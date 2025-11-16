Путин отметил наградой семью из ЯНАО. Фото

Супруги Худи всю жизнь посвятили ямальской тундре. Они потомственные рыбаки и оленеводы. Четверо их сыновей продолжили семейное дело, а пятый сын работает в нефтегазовой отрасли. Двое дочерей связали свою жизнь с торговлей и медициной и воспитывают детей.