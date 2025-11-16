В ГД предложили выделять полку для продуктов с истекающим сроком годности

Инициативой предлагается также закрепить правило, согласно которому, например, в секции молочной продукции товары с остатком срока годности менее 3 суток должны быть сосредоточены в левой части полки и сопровождаться крупной, хорошо видимой унифицированной табличкой с информацией для потребителя. Товары с нормальным сроком годности при этом предлагается размещать отдельно.