Ноябрьский звездопад из созвездия Льва будет виден по всей Земле

В небе над Землей будет виден пик метеорного потока Леониды. Он пройдет в ночь на 18 ноября. Явление получится наблюдать с любой точки планеты. Об этом сообщают российские астрономы.

Звездопад Леониды советуют наблюдать вдалеке от городских огней.

В небе над Землей будет виден пик метеорного потока Леониды. Он пройдет в ночь на 18 ноября. Явление получится наблюдать с любой точки планеты. Об этом сообщают российские астрономы.

«В ночь с 17 на 18 ноября метеорный поток [Леониды] достигнет своего пика. Он хорошо виден в обоих полушариях», — сообщает пресс-служба Московского планетария.

Явление получится наблюдать с Земли невооруженным глазом. В небе будет пролетать около 15 метеоров в час. Звездный поток проходит с 6 по 30 ноября со стороны созвездия Льва.

Ранее сообщалось, как лучше подготовиться к наблюдению за звездопадом Леониды. Явление советуют наблюдать вдалеке от городских огней на чистом ночном небе.