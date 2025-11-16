«Урал» сенсационно проиграл: как прошел первый день 19-го тура Первой лиги

Екатеринбургский «Урал» проиграл в матче с «Нефтехимиком». Уральский клуб уступил со счетом 1:0. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Единственный гол был забит на 50-й минуте: отличился полузащитник Давид Кокоев. Более подробно о том, как прошли матчи первого дня 19-го тура Первой лиги — в материале URA.RU.