Депутат Бундестага назвал безумием продажу «Северного потока-2» инвестору из США

Возможная продажа взорванного газопровода «Северный поток-2» инвестору Стивену Линчу из Соединенных Штатов — «полное безумие». Об этом высказался депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

— Полное безумие. Это признак иррациональной политики. ФРГ и РФ могли бы восстановить проект без проблем. Однако немецкие власти хотят просто пригласить иностранца, потому что не хотят ничего сами делать, — заявил он в интервью РБК.

На вопрос, ведутся ли сейчас переговоры по этому поводу между властями Германии и американскими компаниями, Котре ответил, что не располагает такой информацией.

Стивен Линч является основателем инвестиционной компании Monte Valle Partners, занимающейся проблемными активами. Ранее он подал заявку в Минфин США, чтобы получить разрешение на ведение переговоров о приобретении «Северного потока-2» — оно нужно для сделки с подсанкционными лицами, сказано в статье.

В октябре сопредседатель АдГ Тино Хрупалла пригрозил Польше скандалом из-за высказываний премьер-министра страны Дональда Туска о газопроводах «Северные потоки». Слова политика о том, что проблема «Северного потока — 2» заключалась не во взрыве, а в самом его строительстве, являются «посягательством на энергетический суверенитет ФРГ», заявил он.

