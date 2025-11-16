Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсию в России возможно увеличить в два раза

Размер пенсии в России можно увеличить более чем вдвое, если отложить выход на пенсию на 10 лет. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Россияне могут увеличить пенсию, если выйдут на заслуженный отдых позже на 10 лет.

Размер пенсии в России можно увеличить более чем вдвое, если отложить выход на пенсию на 10 лет. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Если гражданин решил поработать при наступлении пенсионного возраста в течение пяти лет, он может увеличить размер своих индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированную выплату — на 45%. Если отложит выход на пенсию на 10 лет, то он увеличит пенсию более чем в два раза», — процитировало слова Бессараб ТАСС.

Также депутат отметила, что при отсрочке выхода на пенсию на 10 лет индивидуальные пенсионные коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза, а фиксированная часть — в 2,11 раза. В течение этого времени будут начисляться и дополнительные баллы, уточнила парламентарий.

Однако есть один важный нюанс, подчеркнула Бессараб. Для накопления соответствующих сбережений гражданин должен получать только заработную плату.

Помимо отсрочки выхода на пенсию, существуют и другие способы увеличения пенсионных выплат. Например, пенсия может вырасти при переезде в регионы с районным коэффициентом, оформлении на попечение несовершеннолетних или нетрудоспособных родственников, достижении 80 лет, а также при продолжении трудовой деятельности и предоставлении в Социальный фонд документов о ранее неучтенном стаже или заработке.