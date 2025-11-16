Ричмонд
В ХМАО награду Путина получил инженер промышленного предприятия

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» Льва Губанова. Он занимает должность главного инженера в компании ООО «НТГМ» в ХМАО. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соответствующий указ президент подписал 14 ноября.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена “За заслуги перед Отечеством II степени” Губанова Льва Александровича — главного инженера общества с ограниченной ответственностью “НТГМ”, ХМАО», — гласит текст указа. Документ подписан и опубликован 14 ноября текущего года.

Согласно информации из открытых источников ООО «НТГМ» расположена в Нижневартовске. Компания занимается производством земляных работ, а также лесозаготовкой и добычей полезных ископаемых.