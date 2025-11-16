В ХМАО награду Путина получил инженер промышленного предприятия

Соответствующий указ президент подписал 14 ноября.
Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» Льва Губанова. Он занимает должность главного инженера в компании ООО «НТГМ» в ХМАО. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена “За заслуги перед Отечеством II степени” Губанова Льва Александровича — главного инженера общества с ограниченной ответственностью “НТГМ”, ХМАО», — гласит текст указа. Документ подписан и опубликован 14 ноября текущего года.
Согласно информации из открытых источников ООО «НТГМ» расположена в Нижневартовске. Компания занимается производством земляных работ, а также лесозаготовкой и добычей полезных ископаемых.