В ХМАО награду Путина получил инженер промышленного предприятия

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» Льва Губанова. Он занимает должность главного инженера в компании ООО «НТГМ» в ХМАО. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.