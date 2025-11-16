В России предложили раньше выходить на пенсию: вот на сколько лет

В России может быть упрощен досрочный выход на пенсию для людей с длительным трудовым стажем. Об сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
По его словам, для реализации права на досрочную пенсию на 2 года раньше нужны подзаконные акты, а также расширенный список периодов, засчитываемых в стаж.
«В апреле 2024 года в правила подсчета страхового стажа постановлением правительства были внесены изменения, уточнившие порядок учета отдельных периодов трудовой и иной деятельности при назначении досрочной пенсии по длительному стажу. Теперь для граждан применение прежнего порядка временно фактически приостановлено, что требует дополнительного нормативного урегулирования», — сказал Гаврилов в беседе с ТАСС.
Депутат Гаврилов пояснил, что речь идет о праве выйти на пенсию на два года раньше при наличии повышенного стажа: 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин.
Он уточнил, что ранее в такой стаж включались периоды работы до 1 января 2015 года (даты вступления в силу закона о страховых пенсиях), при условии их документального подтверждения.
Однако парламентарий констатировал, что сейчас, на основании постановления правительства, пенсионные органы перестали учитывать эти периоды, а заявления граждан начали оставлять без рассмотрения.
В связи с этим Гаврилов указал, что фактически многие предпенсионеры лишены возможности оформить пенсию на тех льготных условиях, которые предусмотрены законом.
Гаврилов отметил, что фактически это право уже действовало ранее, и часть граждан успела выйти на пенсию на подобных условиях. Однако для остальных возможность воспользоваться правом была приостановлена подзаконным актом.
Кроме того, Гаврилов подчеркнул, что возникает процессуальная проблема: пока действует измененная редакция правил, подать иск в суд невозможно, поскольку отсутствует материальная норма, на которую можно опереться при обосновании требований.
Ранее в Госдуме выступили с инициативой разрешить гражданам работать во время больничного без потери зарплаты. Для этого планируется создать специальный временный режим труда, адаптированный под состояние здоровья сотрудника.