Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Природная катастрофа произошла в Индонезии: дюжина домов пропала из-за оползня

Reuters: 11 человек погибли и 12 пропали без вести после оползня в Индонезии.

Источник: Комсомольская правда

ЧП природного характера охватило Индонезию. Из-за оползня погибли 11 человек, еще 12 пропали без вести. Об этом пишет агентство Reuters.

В материале утверждается, что ЧП случилось в Центральной Яве. Оползень нанес ущерб дюжине домов. Развернута спасательная операция. Людей удалось достать с глубины до восьми метров, отмечает автор.

В статье причиной инцидента назван сезон дождей. Он продлится до апреля. Риск выпадения большого количества осадков сохраняется.

Чрезвычайная ситуация произошла также в Мурманской области. Судна «Сарган» и «Надежда» пострадали от действия морской стихии. Шторм унес в неизвестном направлении одно из них. Второе оказалось подтоплено. Данные об этом появились в 01:00 16 ноября.