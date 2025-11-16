Природная катастрофа произошла в Индонезии: дюжина домов пропала из-за оползня

Чрезвычайная ситуация произошла также в Мурманской области. Судна «Сарган» и «Надежда» пострадали от действия морской стихии. Шторм унес в неизвестном направлении одно из них. Второе оказалось подтоплено. Данные об этом появились в 01:00 16 ноября.