Природная катастрофа произошла в Индонезии: дюжина домов пропала из-за оползня

ЧП природного характера охватило Индонезию. Из-за оползня погибли 11 человек, еще 12 пропали без вести. Об этом пишет агентство Reuters.
В материале утверждается, что ЧП случилось в Центральной Яве. Оползень нанес ущерб дюжине домов. Развернута спасательная операция. Людей удалось достать с глубины до восьми метров, отмечает автор.
В статье причиной инцидента назван сезон дождей. Он продлится до апреля. Риск выпадения большого количества осадков сохраняется.
Чрезвычайная ситуация произошла также в Мурманской области. Судна «Сарган» и «Надежда» пострадали от действия морской стихии. Шторм унес в неизвестном направлении одно из них. Второе оказалось подтоплено. Данные об этом появились в 01:00 16 ноября.