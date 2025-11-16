Le Monde: На Украине расцвел теневой бизнес похоронных компаний

По его словам, между фирмами есть жесткая конкуренция, доходящая до серьезных конфликтов. Рынок оценивается более чем в два миллиарда гривен (около 45 миллионов долларов) в год. Стоимость похорон поднялась с 200 до 1000 долларов и выше. Информаторы получают до 120 долларов за передачу данных.