Le Monde: На Украине расцвел теневой бизнес похоронных компаний

На Украине на фоне конфликта расцвел теневой бизнес похоронных фирм. Об этом написало издание Le Monde.

— Мы выслеживаем тела, как звери в джунглях. Льву достается лучшая часть, гиенам приходится довольствоваться тем, что осталось, — рассказал газете сотрудник одной из ритуальных компаний в Одессе.

По его словам, между фирмами есть жесткая конкуренция, доходящая до серьезных конфликтов. Рынок оценивается более чем в два миллиарда гривен (около 45 миллионов долларов) в год. Стоимость похорон поднялась с 200 до 1000 долларов и выше. Информаторы получают до 120 долларов за передачу данных.

Базовый пакет для похорон военнослужащих за 15 тысяч гривен считается недостаточным, их семьи вынуждают выбирать частные ритуальные компании и переплачивать, говорится в статье.

— Люди, пережившие травму, предпочитают избегать данной темы, а те, кого обманули, стыдятся в этом признаться. Война — идеальное время для процветания похоронной мафии, — заявил замдиректора государственного похоронного бюро «Спецкомбинат» Александр Скорик, передает РИА Новости.

Правящая на Украине партия «Слуга народа» в прошлом году внесла в Верховную раду законопроект, предполагающий отмену льгот для поставщиков ритуальных услуг. Предполагалось отменить льготную систему налогообложения для ритуальных агентств и упрощенную систему отчетности и учета.