В российских магазинах может появиться специальная полка для продуктов: вот зачем

В России может появиться обязательное требование к магазинам выделять отдельные полки для товаров, срок годности которых истекает в ближайшие 24−72 часа. С подобной инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, направив обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
По словам Чернышова, покупатели часто по незнанию покупают продукты с истекающим сроком годности. Это приводит к лишним расходам, уменьшению потребления качественных товаров и увеличению объема выбрасываемой еды.
В рамках предложения вице-спикера также устанавливается правило: товары со сроком годности меньше 3 дней (например, молочные) должны размещаться слева на полке с четко видимой единой табличкой. Продукцию с нормальным сроком предлагается держать отдельно.
Как заверил Чернышов, эта мера сделает отношения магазинов и покупателей более прозрачными и справедливыми, а также будет способствовать рациональному потреблению.
Ранее Чернышов выступил с инициативой ввести единый стандарт указания срока годности.