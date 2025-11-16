Госохотнадзор Хабаровского края изъял оружие у браконьеров

В Хабаровском крае с 7 по 13 ноября сотрудники госохотнадзора выявили несколько нарушений природоохранного законодательства. В ходе рейдов изъяли шесть единиц огнестрельного оружия у браконьеров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Было проведено 17 рейдов по охотничьим угодьям и особо охраняемым природным территориям. Проверено 137 человек и 59 единиц транспорта.
«Выявили семь случаев браконьерства и других нарушений, по которым составлены административные протоколы», — рассказали в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.
Кроме того, сотрудники охотнадзора изъяли шесть единиц огнестрельного охотничьего оружия. Центр «Амурский тигр» продолжает поддерживать работу охотничьего хозяйства края, передавая технику и специализированные устройства для борьбы с браконьерством.