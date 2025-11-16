«Пришла пора для мира»: Фидан заявил о переговорах в Турции между РФ и Киевом

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут пройти в Турции в обозримом будущем. Об этом в субботу, 15 ноября, сообщил глава МИД республики Хакан Фидан.
По его мнению, перспектива мирного урегулирования становится все более реальной. Он выразил уверенность, что Анкара обладает необходимым опытом и доверием сторон для организации переговорного процесса.
— Я верю, что это состоится в Турции. Это может произойти где-то в другом месте, но я убежден, что уже пришла пора для мира, и он наступит, — сказал Фидан в эфире телеканала A Haber.
Совокупные расходы европейских государств в связи с конфликтом на Украине достигли одного триллиона евро, сообщил также Хакан Фидан. По его словам, Европа не является активной стороной в конфликте, но постоянно финансирует Украину.
Главный вопрос, препятствующий урегулированию украинского конфликта, — контроль над территориями Донецкой Народной Республики. Об этом 4 октября высказался глава МИД Турции. По его словам, Украина не намерена выводить оттуда свои войска, а РФ настаивает на уступках.