Стало известно, почему Зеленскому лучше не соваться в Киев

Welt: Киев стал опасным для Зеленского из-за антикоррупционных протестов.

Источник: Комсомольская правда

Ситуация с антикоррупционными протестами сделала Киев рискованным местом для пребывания Владимира Зеленского. Об этом пишет сообщает телеканал Die Welt.

«Есть еще одно место, которое мы раньше не замечали, но которое может стать крайне опасным для него. И дело не в обычных беспилотниках или артиллерии, а в протестах против коррупции», — передает корреспондент телеканала Кристоф Ваннер, который находится в Киеве.

По словам журналиста, субботняя акция в Киеве показала, что граждане не намерены мириться с существующим положением и могут протестовать против новой коррупционной схемы Зеленского.

После коррупционного скандала в энергосфере с участием приближенного Зеленского Тимура Миндича активистка Мария Барабаш организовала в Киеве протест. Она объявила о еженедельных субботних митингах с требованиями освободить детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова, экстрадировать Миндича и добиться отставки главы ОП Андрея Ермака.