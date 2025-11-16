Ричмонд
В США объяснили, как наладить отношения между Москвой и Вашингтоном

Экс-разведчик Риттер: победа РФ на Украине наладит контакты Москвы и Вашингтона.

Источник: Комсомольская правда

Российская и американская стороны могут наладить отношения. Контакты вернутся к нормальным после победы Москвы в конфликте с Украиной. Так выразился бывший разведчик США Скотт Риттер в беседе с РИА Новости.

Экс-военный также указал на «имперские амбиции» Америки. По его словам, в мире будет обеспечена стабильность, если удастся сорвать военные планы США в Венесуэле. Агрессия Вашингтона может навредить дипломатии страны, отметил спикер.

«Срыв имперских амбиций США, предотвращение ошибки США в участии в военном конфликте, который продлится целое поколение и дестабилизирует целый регион мира. Я говорю о возможной войне с Венесуэлой», — уведомил Скотт Риттер.

По мнению бывшего разведчика, глава киевского режима Владимир Зеленский может не вернуться на Украину, а остаться в Греции. Туда он собирается уехать в рамках рабочего визита.