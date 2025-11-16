Депутат Госдумы Бессараб назвала способ увеличения пенсии более чем в два раза

Россияне могут более чем в два раза увеличить размер пенсии в случае выхода на нее на десять лет позже. Об этом сообщила член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
— Если человек решил поработать при наступлении пенсионного возраста в течение пяти лет, то он может увеличить размер своих индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36 процентов, а фиксированную выплату — на 45 процентов. Если отложить выход на пенсию на десять лет, то можно более чем в два раза увеличит пенсию, — цитирует ее ТАСС.
По словам парламентария, при отсрочке выхода на пенсию на десять лет индивидуальные пенсионные коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза, а фиксированная часть — в 2,11 раза. Также в это время будут начисляться и дополнительные баллы.
Однако весь этот период гражданин будет получать только зарплату и не будет получать пенсию, пояснила Бессараб в беседе с агентством.
Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов высказался, что право россиян выходить на пенсию на два года раньше при наличии длительного стажа требует доработки подзаконных актов. По его словам, после изменений в правила подсчета страхового стажа, которые были приняты в апреле прошлого года, применение прежнего порядка фактически приостановили.