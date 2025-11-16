Россиянам напомнили о праве получить перерасчёт за низкую температуру в квартире: что надо сделать

Если в квартире или подъезде холодно, жильцы могут потребовать пересчитать плату за отопление. Главное условие — зафиксировать проблему в официальном документе. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Если температура не соответствует, есть норма перерасчета, она достаточно существенна, когда мы рассчитываем за каждый час», — уточнил Колунов в беседе с ТАСС.
По словам депутата, стандартная температура в квартирах составляет 18−20 градусов, а в подъездах — минимум 16 градусов тепла.
Как пояснил депутат, стандартный срок устранения неисправностей — один день. Однако для сложных случаев, требующих значительных работ, он увеличивается до недели.
