Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили о праве получить перерасчёт за низкую температуру в квартире: что надо сделать

Депутат Колунов: жильцы могут получить перерасчёт за плохое отопление.

Источник: Комсомольская правда

Если в квартире или подъезде холодно, жильцы могут потребовать пересчитать плату за отопление. Главное условие — зафиксировать проблему в официальном документе. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Если температура не соответствует, есть норма перерасчета, она достаточно существенна, когда мы рассчитываем за каждый час», — уточнил Колунов в беседе с ТАСС.

По словам депутата, стандартная температура в квартирах составляет 18−20 градусов, а в подъездах — минимум 16 градусов тепла.

Как пояснил депутат, стандартный срок устранения неисправностей — один день. Однако для сложных случаев, требующих значительных работ, он увеличивается до недели.

Накануне россиянам также напомнили, что за содержание в доме змей, тигров или крокодилов предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей.