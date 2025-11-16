Россиянам напомнили о праве получить перерасчёт за низкую температуру в квартире: что надо сделать

Если в квартире или подъезде холодно, жильцы могут потребовать пересчитать плату за отопление. Главное условие — зафиксировать проблему в официальном документе. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.