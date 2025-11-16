Вторая половина ноября в Кургане ожидается очень теплой. Скрин

Теплая погода в Кургане сохранится до начала декабря.
Во второй половине ноября в Кургане ожидается очень теплая погода, средняя температура будет на восемь градусов выше климатической нормы. Жителей города ждут оттепели, во время которых столбики термометров поднимутся до +6 градусов. Об этом сообщает метеорологический канал.
Прогноз температуры для Кургана на 15 суток.
«Прогнозируется, что с 17 по 30 ноября средняя температура составит −1 градус, что на восемь градусов выше нормы. Дневная температура будет колебаться от −1 до +6 градусов, а ночная — от −1 до −8», — сообщает telegram-канал «Погода 45».
Существенная оттепель с дневными температурами до 3…6 градусов прогнозируется 19, 20, 22 и 23 ноября. За 15 суток выпадет до 16 мм осадков, что находится в пределах нормы. Предполагается, что снежный покров будет очень нестабильным и к концу месяца его высота не превысит 2−4 см. По предварительным прогнозам, теплая погода может сохраниться и в первой декаде декабря.