Вторая половина ноября в Кургане ожидается очень теплой. Скрин

Существенная оттепель с дневными температурами до 3…6 градусов прогнозируется 19, 20, 22 и 23 ноября. За 15 суток выпадет до 16 мм осадков, что находится в пределах нормы. Предполагается, что снежный покров будет очень нестабильным и к концу месяца его высота не превысит 2−4 см. По предварительным прогнозам, теплая погода может сохраниться и в первой декаде декабря.