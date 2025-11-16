«Я в него влюбилась»: Юлия Высоцкая заявила о симпатии к Юре Борисову

Юлия Высоцкая, рассказывая о своей дочери Маше, которая уже 12 лет лежит в коме, не смогла сдержать слез. В 2013 году актриса, Андрей Кончаловский и их дочь попали в серьезное ДТП во Франции. Их машина выехала на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем. Маша получила тяжелую черепно-мозговую травму и впала в кому. Сначала девочку лечили во Франции, а потом перевезли в РФ.