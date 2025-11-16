На восстановление энергетического партнерства между Россией и Германией может потребоваться до десяти лет. Об этом сообщил депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.
«Я думаю, что в ближайшие годы, может, в течение десяти лет будем иметь нормальные отношения, и я надеюсь, что это произойдет быстрее», — сказал депутат в беседе с РИА Новости.
Политик заявил, что прекращение поставок недорогих и надежных российских энергоресурсов, которые ранее были доступны Германии, привело к текущему кризису — процессу деиндустриализации страны.
Депутат надеется, что перемены глобальной политической системы приведут к улучшению положения в немецкой энергетике.
Как ранее сообщало агентство Bloomberg, в Германии растет народное недовольство из-за того, что власти не справляются с проблемами внутри страны. Это ослабляет позиции канцлера Фридриха Мерца и его правительства.