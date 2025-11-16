Life.ru узнал, как угоняют современные автомобили и как защитить себя от этого

Цифровизация сделала автомобиль комфортнее, но одновременно перевела угон в новую плоскость — из физики в код, заявил основатель компании «ЭМ Рус» (бренд EVM) Илья Рашкин. Во время общения с Life.ru он рассказал о том, как угоняют современные автомобили и как защитить себя от этого.