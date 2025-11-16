Юрист предупредила дачников о новых штрафах за борщевик с марта

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Бесконтрольное произрастание борщевика на частных землях с весны 2026 года будет считаться нарушением земельного законодательства с соответствующей ответственностью для хозяев участка, рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.
Согласно вступающим с 1 марта поправкам в Земельный кодекс РФ, владельцы участков будут обязаны проводить мероприятия по защите территорий от распространения инвазивных видов растений, среди которых борщевик Сосновского.
«Ответственность станет единой для всей страны и будет регулироваться статьей 8.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). Размеры штрафов возрастут кратно: для граждан — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; для должностных лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; для юридических лиц — от 400 тысяч до 700 тысяч рублей», — предупреждает адвокат.
Она напомнила, что истребить борщевик можно механическим, химическим и агротехническим способом. Во всех случаях необходим системный подход, а для полного уничтожения растения необходим контроль не менее трех лет.