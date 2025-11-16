Юрист предупредила дачников о новых штрафах за борщевик с марта

«Ответственность станет единой для всей страны и будет регулироваться статьей 8.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). Размеры штрафов возрастут кратно: для граждан — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; для должностных лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; для юридических лиц — от 400 тысяч до 700 тысяч рублей», — предупреждает адвокат.