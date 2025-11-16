Ричмонд
Минобрнауки назвало сроки обучения по новой системе высшего образования

Минобрнауки: обучение в вузах по новой системе будет от четырех до шести лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Срок обучения в российских университетах при переходе на новую модель высшего образования не станет единым, он будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки по той или иной выбранной специальности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«В новой системе высшего образования, переход к которой ведущие российские университеты начнут в 2026—2027 учебном году, срок обучения не будет единым. Он будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки по той или иной выбранной специальности», — говорится в сообщении.

Например, для инженеров, врачей, учителей срок обучения составит пять лет. Кроме того, будут и более короткие четырехлетние программы: для сферы туризма и индустрии гостеприимства. Шестилетнее образование будет предусмотрено по более сложным и наукоемким направлениям.

Так, замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев на Всероссийском совещании деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов вузов России сообщил, что для направлений «Востоковедение» и «Африканистика» предлагается увеличить сроки обучения в связи с особой сложностью и большим объемом материалов.

«Вариативность сроков получения высшего образования позволит найти баланс между запросами экономики, стандартами качественного фундаментального образования и интересами самих студентов, у которых появится более широкий выбор стратегий профессиональной реализации на рынке труда», — отметили в министерстве.